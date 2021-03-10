في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات هيفاء وهبي

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتبت_ شيماء مرسي

تحتفل اليوم الفنانة والمطربة هيفاء وهبي بعيد ميلادها، وتتميز دوما بحرصها الدائم على التنوع في اختيار إطلالتها ما بين الفساتين القصيرة والفساتين السواريه الطويلة، والإطلالات الكاجوال البسيطة.

وفي التقرير التالي يستعرض لكم "مصراوي"، أبرز إطلالات الفنانة هيفاء وهبي في عيد ميلادها:

اختارت فستانا طويلا باللون الأحمر، كت وبدون أكمام، وتميز بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وأسورة وأقراط طويلة، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

وظهرت بفستان قصير باللون الأورانج، مزود بأكمام طويلة واسعة، مع بنطلون باللون الاسود، واعتمدت مكياجا هادئا ، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

وارتدت بدلة باللون الأبيض، مزودة بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت خصلات شعرها الويفي منسدلا.

وتألقت بفستان باللون الكافيه، مزود بأكمام طويلة وشفافة وبإكستنشن من نفس لون الفستان من الخلف، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وتركت شعرها منسدلا.

وطلت بجاكيت جلد باللون الأسود مع هوت شورت بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

وارتدت أيضا فستان قصير باللوني الأحمر والأسود، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا قويا ، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

وظهرت ببلوزة باللون الأوف وايت، مزودة بأكمام وبنطلون باللون الأخضر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

وتألقت بفستان قصير باللون الأورانج، مزود بأكمام، وتميز الفستان بوجود فتحة عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.