أخبار عاجلة

نظام الأسد يقصف سهل الغاب تزامنا مع الذكرى العاشرة للثورة -
"الصحة العالمية": إصابات كورونا دوليًا زادت 11 % الأسبوع الماضي -
الجيش الأمريكي: لا نريد الحرب مع إيران رغم استعدادنا لأي احتمال -
زلزال بقوة 4.2 يضرب شمال شرق الجزائر -
تنخفض 17 مترًا عن سطح البحر.. الري تكشف خطة إنقاذ واحة سيوة من الغرق (صور) -
اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"خلية الوايلي" الإرهابية -
بيان أمريكي أوروبي: لن تستمر المأساة السورية 10 سنوات أخرى -
وزارة الصحة تنفي مطالبتها بإلغاء الفصل الدراسي الثاني -
"روز اليوسف" تطلق أول مؤتمراتها عن "الجمهورية الثانية" -
القبض على بطلة فيديو استجداء ركاب مترو الأنفاق بطرق احتيالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات هيفاء وهبي

Print
في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات هيفاء وهبي في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات هيفاء وهبي

مصراوي Masrawy

08:30 م الأربعاء 10 مارس 2021

كتبت_ شيماء مرسي

تحتفل اليوم الفنانة والمطربة هيفاء وهبي بعيد ميلادها، وتتميز دوما بحرصها الدائم على التنوع في اختيار إطلالتها ما بين الفساتين القصيرة والفساتين السواريه الطويلة، والإطلالات الكاجوال البسيطة.

وفي التقرير التالي يستعرض لكم "مصراوي"، أبرز إطلالات الفنانة هيفاء وهبي في عيد ميلادها:

اختارت فستانا طويلا باللون الأحمر، كت وبدون أكمام، وتميز بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وأسورة وأقراط طويلة، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

وظهرت بفستان قصير باللون الأورانج، مزود بأكمام طويلة واسعة، مع بنطلون باللون الاسود، واعتمدت مكياجا هادئا ، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

وارتدت بدلة باللون الأبيض، مزودة بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت خصلات شعرها الويفي منسدلا.

وتألقت بفستان باللون الكافيه، مزود بأكمام طويلة وشفافة وبإكستنشن من نفس لون الفستان من الخلف، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وتركت شعرها منسدلا.

وطلت بجاكيت جلد باللون الأسود مع هوت شورت بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

وارتدت أيضا فستان قصير باللوني الأحمر والأسود، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا قويا ، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

وظهرت ببلوزة باللون الأوف وايت، مزودة بأكمام وبنطلون باللون الأخضر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

وتألقت بفستان قصير باللون الأورانج، مزود بأكمام، وتميز الفستان بوجود فتحة عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

مصرع شاب صدمه قطار في السويس

مصرع شاب صدمه قطار في السويس

شبكة عيون الإخبارية