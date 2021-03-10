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بتيشرت وجيب أسود.. أحدث ظهور لـ درة على إنستجرام

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بتيشرت وجيب أسود.. أحدث ظهور لـ درة على إنستجرام بتيشرت وجيب أسود.. أحدث ظهور لـ درة على إنستجرام

مصراوي Masrawy

07:35 م الأربعاء 10 مارس 2021

كتبت-شيماء مرسي

نشرت الفنانة درة، إطلالة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت درة بتيشرت باللون الأبيض، مزود بأكمام، ومزينا بطبعات باللون الأسود، مع جيب باللون الأسود.

واعتمدت درة مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة درة هي حكاية "أول السطر" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمود كامل، ويشارك في بطولتها عمر الشناوي والطفلة ريم عبد القادر.

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