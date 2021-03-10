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تأجيل محاكمة شقيق حسن مالك بتهمة تزوير أوراق سفر للخارج لجلسة 6 أبريل

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تأجيل محاكمة شقيق حسن مالك بتهمة تزوير أوراق سفر للخارج لجلسة 6 أبريل تأجيل محاكمة شقيق حسن مالك بتهمة تزوير أوراق سفر للخارج لجلسة 6 أبريل

مصراوي Masrawy

07:05 م الأربعاء 10 مارس 2021


كتب - صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار معتز خفاجى، تأجيل نظر محاكمة الإرهابى يحيى موسى وشقيق حسن مالك وآخرين على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، لجلسة 6 أبريل لاستكمال المرافعة.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين من الفترة 2015 حتى 3 نوفمبر 2019، من الأول حتى الحادى والعشرين تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية التى تهدف تغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد منشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، والمنشآت العامة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الثانى والعشرين حتى التاسع والعشرين، انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.

والمتهمون من الأول العاشر أيضا الثالث والثلاثون ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان ذلك التمويل لجماعة إرهابية بأن حاز الأول أموالا للجماعة وأمد العاشر والثالث والثلاثين قيادات بالجماعة بمستندات مزورة وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية وهى تمكينهم من الهرب قبل القبض عليهم.

كما وجهت النيابة للمتهمة رقم 42 وبصفتها موظف عموميا باحثة بقسم الجوازات بالمنتزه قبلت وأخذت لنفسها عطية للإخلال بواجبات وظيفتها بأن قبلت وأخذت من المتهم الأول بواسطة المتهمين العاشر والثالث والثلاثين والثالث والأربعين والرابع والأربعين مبلغ عشرة آلاف جنيه مصرى على سبيل الرشوة مقابل إثباتها ببحثى استخراج جوازى سفر للمتهمين الأول والثانى والعشرين يحملان اسمين وبيانات مزورة على خلاف الحقيقة.

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