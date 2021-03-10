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إطلالات اليوم: ياسمين صبري ساحرة.. ومنة فضالي ببلوفر أبيض

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إطلالات اليوم: ياسمين صبري ساحرة.. ومنة فضالي ببلوفر أبيض إطلالات اليوم: ياسمين صبري ساحرة.. ومنة فضالي ببلوفر أبيض

مصراوي Masrawy

07:00 م الأربعاء 10 مارس 2021

كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "مصراوي"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- ياسمين صبري:

طلت الفنانة ياسمين صبري بفستان باللون الكاشمير، مزود بأكمام طويلة وواسعة، ويتميز الفستان بوجود الكشكات عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وأسورة، وتركت خصلات شعرها منسدلا.

- نوال الزغبي:

ارتدت المطربة نوال الزغبي بلوزة باللون الرصاصي، مزودة بأكمام، مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا.

- ميرنا نور الدين:

ظهرت الفنانة ميرنا نور الدين بتوب كت باللون الأسود، مع بنطلون بنفس اللون، وارتدت إكسسوارات مكونة من سلسلة ومجموعة أساور، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع والمنسدل على الجانبين.

- نادية الجندي:

تألقت الفنانة نادية الجندي ببلوزة باللون الأسود، مزودة بأكمام، مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عيونها، وارتدت إكسسوارت مكونة من خاتم وسلسلة وحلق، وتركت شعرها منسدلا.

- منة فضالي:

كما ارتدت الفنانة منة فضالي بلوفر باللون الأبيض، ونسقت معه كاريجان باللون الرصاصي مع بنطلون جينيز فاتح، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها نظارة شمس باللون الأسود، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

- نانسي عجرم:

ظهرت المطربة نانسي عجرم بجاكيت باللونين الأزرق والأبيض، ونسقت مع إطلالتها بنطلون جينيز فاتح ونظارة شمس سوداء، وتركت شعرها منسدلا.

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