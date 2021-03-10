أخبار عاجلة

"بيونغ يانغ" تحذِّر "واشنطن": إذا أردتم السلام فيجب أن تتجنبوا إثارة الضجة -
"شرطة الشمالية" تطيح بمقيمَيْن لتباهيهما بعرض أموال مجهولة المصدر بمواقع التواصل -
نائب رئيس الوزراء الإسباني يتنحى عن منصبه -
روسيا تؤكد على ضرورة تشكيل حكومة لبنانية برئاسة الحريري -
الصين تعتزم التبرع بـ300 ألف جرعة لقاحات كورونا لقوات حفظ السلام -
الصحة تحسم الجدل بشأن مطالبتها إلغاء الفصل الدراسي الثاني -
هالة السعيد: حققنا نموًا اقتصاديًا 3.6% نهاية العام المالي الماضي -
"شرطة الشمالية" تطيح بمقيمَيْن لتباهيهما بعرض أموال مجهولة المصدر بمواقع التواصل -
بتوجيه أمير عسير.. بلدية قنا تستعيد 13 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية -
"التحالف": تدمير مخبأ حوثي محصَّن للصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق بصعدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بلومبيرغ.. ستقود العالم في صناعة يُقَدر حجمها بـ700 مليار دولار

Print
بلومبيرغ.. السعودية ستقود العالم في صناعة يُقَدر حجمها بـ700 مليار دولار بلومبيرغ.. ستقود العالم في صناعة يُقَدر حجمها بـ700 مليار دولار
قالت: تملك ميزات تنافسية كبيرة ولديها كل المقومات كي تتصدر هذا السوق

بلومبيرغ.. السعودية ستقود العالم في صناعة يُقَدر حجمها بـ700 مليار دولار

كشف خبراء في مجال الطاقة، أن المملكة وضعت عينيها على استثمار جديد ومهم يُقَدر حجمه بـ700 مليار دولار بحلول 2050.

وأشار "بلومبيرغ" إلى أن سوق الهيدروجين الذي بدأ بالازدهار، ستكون المملكة واحدة من أكبر القوى العالمية فيه لإنتاج غاز الهيدروجين.

وقال التقرير: رغم أن عدة دول شرعت في مجال صناعة الهيدروجين كمصدر للطاقة البديلة مثل أمريكا وبريطانيا واليابان والصين؛ فإن المملكة تملك كل المقومات والقدرات التي ستجعلها منافسة وتتصدر هذا السوق.

وأشار التقرير إلى أن المملكة لديها خطة جريئة للتفوق وتصدّر سوق الهيدروجين؛ حيث تقوم ببناء مصنع في نيوم بقيمة 5 مليارات دولار لإنتاج الوقود الأخضر للتصدير، وتقليل اعتماد الدولة على النفط، ويُتوقع أن يكون أكبر مصانع الهيدروجين النظيف في العالم لدى افتتاحه عام 2025، وهو يعمل بطاقة الشمس والرياح.

وأضاف أن تملك ميزات تنافسية كبيرة من حيث امتلاكها إمدادات وفيرة من طاقة الشمس والرياح، ومساحات شاسعة من الأراضي التي لم تُستغل بعد، إلى جانب أن سعر تكلفة الهيدروجين في السعودية لن تزيد على 1.5 دولار بحلول 2030؛ فيما قد تصل التكلفة عالميًّا إلى 5 دولارات.

وفي نوفمبر 2020 قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: إن المملكة لديها خطط طموحة لكي تصبح أكبر مصدر للهيدروجين في العالم؛ مؤكدًا أن السعودية ستكون قائدة في إيجاد الحلول لمستقبل الطاقة الخضراء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمريكا تدين بشدة محاولات الحوثي استهداف السعودية بالصواريخ والمسيَّرات

أمريكا تدين بشدة محاولات الحوثي استهداف السعودية بالصواريخ والمسيَّرات

أمريكا تدين بشدة محاولات الحوثي استهداف السعودية بالصواريخ والمسيَّرات

أمريكا تدين بشدة محاولات الحوثي استهداف السعودية بالصواريخ والمسيَّرات

القوى العاملة: تحصيل 370 ألف جنيه مستحقات 3 عمال مصريين في السعودية

القوى العاملة: تحصيل 370 ألف جنيه مستحقات 3 عمال مصريين في السعودية

الكويت تستنكر استهداف الحوثيين بالطائرات المسيرة للمدنيين في السعودية

الكويت تستنكر استهداف الحوثيين بالطائرات المسيرة للمدنيين في السعودية

شبكة عيون الإخبارية