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4 ملايين شخص يتلقون لقاحات "كورونا" بالمغرب

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4 ملايين شخص يتلقون لقاحات "كورونا" بالمغرب 4 ملايين شخص يتلقون لقاحات "كورونا" بالمغرب
تستهدف كل الأشخاص الذين تتخطى أعمارهم 18 عامًا

4 ملايين شخص يتلقون لقاحات

تلقى أكثر من أربعة ملايين مغربي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا؛ في إطار حملة التلقيح التي أطلقتها المملكة المغربية في نهاية يناير؛ وفق ما أعلنته وزارة الصحة.

وفي إطار تدابير الوقاية من ، علّقت المغرب الاثنين الرحلات الجوية مع بولندا وفنلندا واليونان ولبنان والكويت؛ وفق ما أعلنه المكتب الوطني للمطارات؛ مما يرفع عدد البلدان المشمولة بالقيود الجوية إلى 26.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" سجل المغرب 486 ألفًا و833 إصابة بكوفيد-19 منذ رصد أول إصابة في البلاد في مارس 2020، بينها 8695 وفاة، وفق الحصيلة الرسمية.

وتم تمديد حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ مارس 2020 حتى 10 أبريل، وتم فرض حظر التجول الليلي حتى منتصف مارس، وأغلقت المملكة حدودها؛ إلا أن الرحلات الجوية سارية.

وتستهدف حملة التلقيح المغربية كل الأشخاص الذين تتخطى أعمارهم 18 عامًا، أي نحو 25 مليون نسمة؛ وذلك بهدف "العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية".

ويُستخدم في حملة التلقيح المغربية لقاحا "أسترازينيكا" البريطاني و"سينوفارم" الصيني؛ إلا أن المملكة المغربية تسعى -وفق الإعلام المحلي- إلى إتاحة لقاحات إضافية على غرار "سبوتنيك- في" الروسي و"جونسون أند جونسون" الأمريكي.

وحاليًا يتخطى عدد الإصابات الإضافية المسجلة يوميًّا الـ500 إصابة؛ مما يشير إلى تراجع وتيرة تفشي الجائحة في المغرب؛ علمًا بأن وتيرة فحوص كشف الإصابة تراجعت.

وتسببت الأزمة الصحية في تداعيات كارثية على البلاد، وارتفع معدل البطالة إلى 11.9% في العام 2020، مقابل 9.2% في العام 2019، بعدما فاقمت مواسم الجفاف المتعاقبة تداعيات جائحة كوفيد-19.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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