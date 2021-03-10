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مصراوي Masrawy

القاهرة - (أ ش أ):

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استقرار معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر فبراير الماضي عند مستواه خلال شهر فبراير 2020 دون تغير ليسجل 4.9%، وفي المقابل ارتفع معدل التضخم خلال الشهر الماضي بنحو 0.1% ليبلغ 110.3 نقطة، وذلك مقارنة بشهر يناير السابق عليه.

وذكر الإحصاء - في بيان أسعار المستهلكين والتي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، اليوم الأربعاء - أن أسعار الطعام والشراب لم تتغير خلال شهر فبراير الماضي، واستقرت عند مستواها السابق في شهر يناير، لتسجل 97.7 نقطة، وعلى أساس سنوي تراجعت بنحو 0.1% مقارنة بشهر يناير من العام الماضي.

وأوضح أن معدل التضخم في الحضر ارتفع بنحو 0.2% خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بشهر يناير السابق عليه ليسجل 110.3، وعلى أساس سنوي، وسجل معدل التضخم 4.5% مقارنة بشهر فبراير من عام 2020، وفي الريف سجل معدل التضخم صفر خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه ليسجل 110.3 نقطة، وعلى أساس سنوي بلغ معدل التضخم في فبراير الماضي 5.3% مقارنة بالشهر المناظر من عام الماضي.