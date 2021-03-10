"يوتيوب" يفرض ضرائب على صانعي المحتوى من خارج أمريكا

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بدءًا من العام الجاري ويُتوقع ألا تقل عن 24%.. تغيرت السياسات

صدمت شركة "يوتيوب" أكبر شبكة لمشاركة مقاطع الفيديو، صناع المحتوى الذين يجنون أموالًا من خلال الشركة، بفرض ضرائب على أرباحهم بدءًا من العام الجاري.

وأعلنت شركة "يوتيوب" التابعة لشركة "جوجل" الأمريكية، أنه بدءًا من العام الجاري سيكون هناك بعض التغييرات في نظام المدفوعات لصانعي المحتوى الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة الأمريكية؛ مشيرة إلى أنها ستبدأ في خصم الضرائب من أرباحهم لصالح مصلحة الضرائب الأمريكية.

وتلقّى مئات الآلاف من صناع المحتوى رسائل من موقع "يوتيوب" تشير إلى تغيير سياسات الدفع والضرائب لدى الموقع، وتضمنت الرسالة أن من الممكن أن يتم خصم ما مقداره 24% من دخل صانع المحتوى، لمصلحة الضرائب الأمريكية.

ويُتوقع أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في شهر يونيو المقبل؛ حيث ستبدأ شركة "جوجل" التي تملك "يوتيوب" بخصم الضرائب من أرباح صانعي المحتوى من خارج الولايات المتحدة.