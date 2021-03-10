ديزني لاند تأمل في إعادة فتح مدينتها الترفيهية في كاليفورنيا أواخر أبريل المقبل

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لوس أنجليس (أمريكا) - (د ب أ):

تشير المؤشرات إلى أن مقاطعتي لوس أنجليس وأورانج في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تستعد لمرحلة أقل تشددا من إجراءات مكافحة فيروس كورونا ، مما يمهد الطريق أمام إعادة فتح مدينة الترفيه ديزني لاند وغيرها من المدن الترفيهية في جنوب كاليفورنيا.

وقبيل الكشف عن المعلومات الجديدة بشأن المقاطعتين صباح أمس الثلاثاء قال بوب تشابيك الرئيس التنفيذي لمجموعة ديزني أمام الجمعية العامة لمساهمي المجموعة إنه يأمل في إعادة فتح المدن الترفيهية في منتجع ديزني لاند بمنطقة أنهايم بحلول أواخر أبريل المقبل، مضيفا أنه سيتم إعلان الموعد بالتحديد في وقت لاحق بحسب ما ذكرته صحيفة لوس أنجليس تايمز الأمريكية.

وبحسب البيانات الصادرة عن ولاية كاليفورنيا أمس الثلاثاء فإن لوس أنجليس وأورانج سجلتا معدلا منخفضا للإصابات الجديدة بفيروس كورونا بما يكفي لإخراجهما من قيود الدرجة القرمزية التي تفرضها السلطات للحد من انتشار الفيروس، في حين يتوقف تحديد الموعد الدقيق لإعلان رفع هذه القيود رسميا على سرعة توريد جرعات لقاحات فيروس كورونا للسكان في المناطق الأشد تضررا من الجائحة في الولاية.

يذكر أن مدن الترفيه ديزني لاند ويونيفرسال ستديوز وبيري فارم وسيكس فلاجز ماجيك ماونتين في ولاية كاليفورنيا مغلقة منذ نحو عام. وتضغط إدارات هذه المدن على حاكم الولاية جافين نيوسوم من أجل السماح بإعادة فتح أبوابها أمام الزوار.

وعدلت الولاية قواعد إعادة الفتح الأسبوع الماضي. ووفقا للقواعد الجديدة فإن المدن الترفيهية في المقاطعات الخاضعة لقيود اللون الأحمر سيسمح لها بفتح أبوابها بحلول أبريل المقبل. في الوقت نفسه فإنه لن يسمح لها باستقبال أكثر من 15% من طاقتها الاستيعابية على أن تزيد النسبة إلى 25% عندما تنتقل المقاطعة إلى اللون البرتقالي ثم إلى 35% عندما تنتقل المقاطعة إلى اللون الأصفر والذي يعني فرض الحد الأدنى من القيود.

يذكر أن تحديد اللون يتوقف على مدى انتشار الفيروس وخطورته في المنطقة. حيث يتم فرض أقصى القيود مع تصنيف المنطقة باللون القرمزي، في حين تتراجع حدة القيود تدريجيا مع اللون الأحمر ثم البرتفالي وأخيرا الأصفر.