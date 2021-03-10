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الجينز يكتسي بالبني هذا الربيع

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الجينز يكتسي بالبني هذا الربيع الجينز يكتسي بالبني هذا الربيع

مصراوي Masrawy

08:00 ص الأربعاء 10 مارس 2021

(د ب أ)-

يكتسي الجينز باللون البني في ربيع/صيف 2021 ليمنح المرأة إطلالة عصرية لذيذة.

وأوضحت مجلة "Elle" أن الجينز يتألق هذا الموسم بدرجات النوجا والبرونزي المشرقة أو بدرجات الشوكولاتة الداكنة الأنيقة، مشيرة إلى أن البني يبدو بصورة رائعة خاصة مع القصات الريترو الكلاسيكية، كالقصة ذات الوسط العالي والأرجل الواسعة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجينز البني يتناغم مع الملابس، التي تتألق بنفس درجات العائلة اللونية مثل درجات الكريمي الناعمة أو درجة الجملي الكلاسيكية.

ويتسم الجينز البني بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الصحول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع تي شيرت أبيض وحذاء رياضي، بينما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيقه مع بلوزة وبيلزر وحذاء ذي كعب عال.

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