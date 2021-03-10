فيتامينات مفيدة لصحة الشعر

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مصراوي Masrawy

(د ب أ) –

يحتاج الشعر لفيتامينات معينة يتضمنها النظام الغذائي، ليصير أفضل.

وتعتمد البشرة والشعر بقوة على ما يأكله المرء، فإذا كان يريد شعرا صحيا وطويلا، يمكن لهذه الفيتامينات أن تساعد في الحصول على أفضل شعر على الإطلاق.

فيتامين أ:

فوائد فيتامين أ معروفة للبشرة، بفضل الريتينول. وينطبق الأمر نفسه على الشعر. ويتردد أن فيتامين أ يحفز الإنتاج الطبيعي للزهم الذي يساعد في الحيلولة دون انكسار الشعر، بحسب ما ذكره موقع شبكة تلفزيون نيودلهي (إن دي تي في).

البيوتين:

يعد البيوتين من أشهر الفيتامينات المفيدة لصحة الشعر. يعمل البيوتين، وهو معروف أيضا باسم "بي 7"، على المستوى الخلوي لتعزيز سماكة الشعر ونموه. ويمكن أن يؤدي نقص البيوتين إلى ترقق الشعر.

فيتامين ج

بالطبع أصبح فيتامين ج من أشهر الفيتامينات للعناية بالبشرة. ويمتد فيتامين ج إلى خصلات الشعر نفسها ولكن ليس لقدرته على التفتيح. ويساعد فيتامين ج في زيادة امتصاص الحديد، حيث إن كمية كافية من الحديد ضرورية لمنع تساقط الشعر.

فيتامين هـ:

فيتامين هـ مضاد طبيعي للأكسدة، ويعمل على تعزيز دوران الدم الجيد ويحافظ على فروة رأس صحية، كما يساعد في نمو الشعر بشكل جيد وقوي.

فيتامين د:

فيتامين دال خيار جيد للغاية من أجل نمو عظام صحية وله أيضا معجزات في صحة الشعر حيث يحفز نمو بصيلات جديدة.