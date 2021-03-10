أخبار عاجلة

8 الصبح - حكاية مكان : وكالة الغوري .. التاريخ وروعة التصميم الذي ينتظر التطوير -
8 الصبح - قراءة في أهمية تطوير القاهرة التاريخية للحفاظ على التراث والجذب السياحي -
أكثر من 23 ألف لتر لتعقيم وتعطير سجاد الروضة الشريفة وممر باب السلام -
تجمع الشرقية الصحي يواصل تقديم لقاح كورونا للمستفيدين من خدمات الرعاية المنزلية -
عدو ظاهر ومستتر.. "العنزي": منصات التواصل أصبحت مرتعاً للنيل من بلادنا -
لا "مطرية" معتبرة بالأفق.. "المسند": حرارة تتفاوت والغبار يخيم هنا -
إدارة بايدن توجه وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية لرعاية الأطفال القادمين بدون صحبة ذويهم -
الإمارات تحث مجلس الأمن على إدانة عرقلة الجماعات المسلحة لتقديم المساعدات الإنسانية -
صحيفة إماراتية: سوريا ستظل قلب العروبة النابض -
فلسطين: تجديد الاغلاق لمدة 5 أيام للتخفيف الأعباء على المستشفيات في ظل انتشار كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

السلطات الأمريكية تنشر لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن

Print
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن السلطات الأمريكية تنشر لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن
"التحقيقات الفيدرالي" رصد 100 ألف دولار لمن يُدلي بمعلومات تحدِّد هويته

السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن

أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي لقطات أمنية جديدة أمس الثلاثاء لشخص مشتبه به في وضع قنبلتَين أمام موقعَين حيويَّين في العاصمة قبيل شغب أنصار حول الكابيتول الذي وقع في السادس من يناير الماضي.

وتفصيلاً، يواصل المحققون جهودهم للحصول على مزيد من المعلومات حول الشخص الذي وضع قنبلتَين أنبوبيتَين خارج مقر اللجنة الوطنية الجمهورية واللجنة الوطنية الديمقراطية، واكتُشفتا في واشنطن العاصمة خلال اليوم الذي وقعت به أعمال الشغب في الكابيتول، وفق "سبوتنيك".

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن قنبلتَين أنبوبيتَين زُرعتا قرب مقر الحزبَين الديمقراطي والجمهوري في الليلة التي سبقت التمرد في مبنى الكابيتول، حسبما نقلت "سي إن إن".

وتقدِّم مقاطع الفيديو، التي تعرض زوايا متعددة من كاميرات مراقبة مختلفة، نظرة أوضح على شخص مقنع، يرتدي غطاء للرأس.

ويعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى جانب مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، مكافأة قدرها 100 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد هوية الشخص المسؤول عن وضع المتفجرات.

لمشاهدة الفيديو:

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيديو مروع.. شاهد ما حدث لـ4 رجال تحت شجرة بالهند

فيديو مروع.. شاهد ما حدث لـ4 رجال تحت شجرة بالهند

قناة تلفزيونية نيجيرية تبث فيديو لطلبة مختطفين قبل يومين

قناة تلفزيونية نيجيرية تبث فيديو لطلبة مختطفين قبل يومين

نقيب الإعلاميين يكشف موعد خروج وائل الإبراشي من المستشفى (فيديو)

نقيب الإعلاميين يكشف موعد خروج وائل الإبراشي من المستشفى (فيديو)

فيديو.. لحظة تشييع جثامين 7 من ضحايا حريق مصنع العبور في الشرقية

فيديو.. لحظة تشييع جثامين 7 من ضحايا حريق مصنع العبور في الشرقية

شبكة عيون الإخبارية