إدارة "المجاهدين" بالشرقية تضبط 62 شاحنة و4 جرافات مخالفة لنظام البيئة

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"العتيبي": استُخدمت في تجريف الأراضي.. وسُلّمت المعدات لأمانة الأحساء

باشرت الإدارة العامة للمجاهدين اليوم الثلاثاء ضبط عدد من المعدات أثناء قيامها بنهل الرمال وتجريف التربة في المنطقة الشرقية، في مخالفة لنظام البيئة التي تمنع نقل التربة أو جرفها من دون تصريح.

وتفصيلاً، أوضح متعب العتيبي، المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، أن قوة المساندة والدوريات بالفرع ضمن جهودها في ضبط مخالفي نهل الرمال ضبطت (62) شاحنة و(4) جرافات، استُخدمت في تجريف الأراضي ونهل الرمال بطرق غير نظامية. وسُلّمت المعدات المضبوطة لأمانة محافظة الأحساء لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.