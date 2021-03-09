القوى العاملة: فحص مهني للعمالة المتجهة إلى السوق السعودي

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مصراوي Masrawy

كتب – يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أطلقت برنامج "الفحص المهني" لضمان كفاءة العمالة المهنية في سوق العمل السعودي.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الملحق العمالي وليد عبد الرزاق رئيس المكتب العمالي بجدة، في تقريره إن برنامج "الفحص المهني" يتم بالتعاون مع وزارة الخارجية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويهدف إلى التحقق من امتلاك العامل المهني للمهارات الأساسية اللازمة لتأدية المهنة الحرفية التي تم استقدامه للمملكة للعمل بها، وذلك من خلال أداء اختبار عملي ونظري في مجال تخصصه.

وأشار الملحق العمالي، إلى أن البرنامج يسعى إلى الارتقاء بجودة عمل الأيدي المهنية العاملة في سوق العمل السعودي، ورفع مستوى الخدمات المهنية المقدمة، وتعزيز الإنتاجية، وإيقاف تدفق العمالة المهنية غير المؤهلة لسوق العمل في المملكة.

وكشف عبد الرزاق، أن برنامج "الفحص المهني" يعمل في مسارين: الأول يهدف لفحص العمالة المهنية بدولهم قبل وصولهم إلى المملكة بالتعاون مع مراكز فحص دولية، في حين يهدف المسار الثاني لفحص العمالة المهنية المتواجدة حاليا في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية معتمدة.

ودعت وزارة الموارد البشرية جميع المنشآت إلى البدء بفحص العمالة المهنية المتواجدة داخل المملكة، حيث سيتم الالتزام بشكل تدريجي حسب حجم المنشآت ابتداء من يوليو 2021.

أما بالنسبة للمسار الخارجي، فسيتم ربط تأشيرة العمل للمهن المستهدفة باجتياز العامل للفحص المهني بدولته وبشكل تدريجي وفقا لخطة تفعيل بالاتفاق مع وزارة الخارجية والدول المرسلة للعمالة إلى المملكة.

ويستهدف البرنامج، الذي سيساهم في تطوير مهارات القوى العاملة وفق مقاييس عالمية لتلبية احتياجات سوق العمل السعودي، أكثر من 1000 مهنة حرفية متخصصة تندرج تحت 23 عائلة مهنة حسب التصنيف المهني السعودي.