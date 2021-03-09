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ولي العهد يستعرض الأوضاع السورية مع "المبعوث الخاص الروسي لشؤون التسوية"

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ولي العهد يستعرض الأوضاع السورية مع "المبعوث الخاص الروسي لشؤون التسوية" ولي العهد يستعرض الأوضاع السورية مع "المبعوث الخاص الروسي لشؤون التسوية"
اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدَيْن

ولي العهد يستعرض الأوضاع السورية مع

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض اليوم المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع على الساحة السورية.

حضر اللقاء: الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

كما حضر من الجانب الروسي: السفير لدى المملكة سيرجي كوزلوف، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع اللواء سيرغي افاناسييف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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