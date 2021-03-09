كيري: قمة الأمم المتحدة للمناخ فرصة لتكثيف العمل للحد من الانبعاثات

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بروكسل - (د ب أ)

قال المبعوث الامريكي للمناخ جون كيري، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بحاحة إلى تعزيز التنسيق بينهما بشأن قضايا المناخ للمساعدة في تكثيف الجهود العالمية للحد من الانبعاثات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، عن كيري قوله في بروكسل قبل اجتماع مع مفوضي الاتحاد الأوروبي: "هذه أزمة مناخية لكنها لحظة تمثل أعظم فرصة تتاح ربما منذ الثورة الصناعية: للبناء بشكل أفضل".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد عين كيري مبعوثًا لقيادة قضايا المناخ.

وأكد كيري أنه لا يمكن لدولة واحدة أن تحل هذه الأزمة، وإنها تحتاج لتكاتف كل الدول.

وأضاف كيري "الحس السليم يدفعنا إلى هذه اللحظة"، مضيفًا أن قمة المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة في جلاسكو في ديسمبر هي آخر فرصة أمام العالم لزيادة خفض الانبعاثات.