★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy



كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عيدالفتاح السيسي، إن مصر حريصة كل الحرص على علاقتها مع السودان، والذي يمر بمرحلة انتقالية مهمة، مشددًا على تقديم كل الدعم حتى يعبروا هذه المرحلة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي بقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة عقب انتهاء فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثون بمناسبة يوم الشهيد، اليوم الثلاثاء.

وأضاف الرئيس، أن "نهر النيل هو حياتنا وحياة أشقائنا في السودان، والرسالة التي تصدر عنا دائما هي رسالة لطلب التفاوض الذي يصل بنا إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة".

وأوضح الرئيس، أن سد النهضة حقق ميزة للأثيوبيين، مضيفًا: "هم استفادوا من هذا السد، ونحن لم نرفض ذلك، لكن ما يجمعنا على نهر النيل أكبر بكثير من أي خلاف، نحن مستمرين على التفاوض، ويجب أن يتم التوصل الى اتفاق ملزم وقانوني والكل رابح".

وتطالب السودان ومصر بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قبل الملء الثانى لبحيرة السد، والذى أعلنت إثيوبيا عزمها على البدء فيه فى يوليو المقبل.

واليوم، أعلنت الخارجية الإثيوبية، رفض الوساطة الرباعية التي اقترحتها مصر والسودان، مؤكدة تمسكها بالوساطة الأفريقية.

وتقدم السودان بمقترح ودعمته القاهرة حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الأفريقي من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها وتسيرها جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

وتشمل كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات، حيث دعا البلدان هذه الأطراف الأربعة لتبني هذا المقترح والإعلان عن قبولها له وإطلاق هذه المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة.

ولا يزال سد النهضة الذي أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه، محل خلاف بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنه رغم جولات التفاوض المتعددة والتي رعتها واشنطن تارة، والاتحاد الأفريقي تارة أخرى، علاوة على اجتماعات ثلاثية لم تسفر عن حل للقضايا الشائكة.