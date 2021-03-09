القطاع الجنوبي ينفذ الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا لمنسوبي محافظة صامطة

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ضمن جهود "الصحة" في التوسع في تقديم اللقاحات بتطعيم الموظفين بمقرات العمل

تلقى عدد من موظفي محافظة صامطة، اليوم الثلاثاء، بمقر المحافظة، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19" وذلك بحضور محافظ صامطة أحمد عبدالله زعلة، ومدير إدارة شؤون المراكز الصحية بالقطاع الجنوبي الأخصائي يحيى بن هادي مدخلي، وعدد من مشرفي القطاع والأطباء والممرضين.

وتفصيلاً، نوه " زعلة " بالاهتمام الذي يحظى به المواطنون والمقيمون من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بتسخير كافة الإمكانات لمكافحة جائحة كورونا.

ويأتي التطعيم ضمن الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة في التوسع في تقديم اللقاحات للمستفيدين وذلك من خلال تطعيم الموظفين بمقرات العمل وسوف يواصل الفريق الطبي زياراته للجهات الحكومية بالمحافظة.

يذكر أن صحة جازان قد دعت المواطنين والمقيمين للمبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي؛ لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم -بإذن الله- من الإصابة بفيروس "كورونا".