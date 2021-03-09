قصر باكنجهام يصدر بيانًا ردًا على مقابلة هاري وميجان مع أوبرا وينفري

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أصدر قصر باكنجهام بيانًا؛ ردًا على مقابلة دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميجان مع مقدمة البرامج الأمريكية أوبرا وينفري، جاء فيه أن الحديث عن مسألة العرق "مثير للقلق" و"سيتم التعامل معه".

وأوضح البيان، وفق ما أوردته شبكة "سكاي نيوز" اليوم الثلاثاء، أن الأسرة بأكملها شعرت بحزن شديد بعد علمها بمدى صعوبة السنوات الأخيرة بالنسبة لهاري وميجان.

وأضاف "القضايا التي أثيرت، ولا سيما تلك المتعلقة بالعرق، مثيرة للقلق. ستؤخذ على محمل الجد وستتناولها الأسرة على انفراد"، مشيرًا إلى أن "هاري وميجان وآرشي سيظلون دائمًا أفرادًا محبوبين جدًا في العائلة".

ولفتت الشبكة إلى أن ميجان قالت خلال الحوار مع أوبرا وينفري، إن أحد أفراد العائلة المالكة قد أجرى "عدة محادثات" مع هاري حول لون بشرة ابنهما آرشي قبل ولادته و"ماذا يمكن أن يعني ذلك".