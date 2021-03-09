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"إيكواس" تتلقى دعمًا بقيمة 4 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي وألمانيا

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"إيكواس" تتلقى دعمًا بقيمة 4 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي وألمانيا "إيكواس" تتلقى دعمًا بقيمة 4 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي وألمانيا

مصراوي Masrawy

08:21 م الثلاثاء 09 مارس 2021

نيجيريا - (أ ش أ)

تلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" دعما من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية ، تمثل في الحصول على معدات حماية شخصية ووحدات عناية مركزة خاصة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بقيمة أربعة ملايين يورو، وذلك في إطار مساعدة الدول الأعضاء بالإيكواس في مكافحة الفيروس.

وقالت سيسيل تاسين بيلزر، المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي ،للتعاون في نيجيريا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، اليوم، إن جزء من البرنامج المتجدد للمشتريات لدعم الاستجابة المستمرة لـ(كوفيد-19) ولتعزيز النظم الصحية في المنطقة، تحتوي الشحنات التي تم تسليمها اليوم على معدات حماية شخصية بالغة الأهمية، ليستخدمها العاملون في مجال الرعاية الصحية.

وأضافت أن الجزء الثاني من المعدات يشمل تجهيزات العناية المركزة المطلوبة بشكل عاجل، والتي ستكون ضرورية لتركيب أجهزة التنفس بشكل صحيح لمرضى العناية المركزة.

ومن جانبه، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة لغرب إفريقيا البروفيسور ستانلي أوكولو، عن أمله في أن يكون هذا الدعم بمثابة استمرار للتعاون المستقبلي بين المؤسستين.

تجدر الإشارة إلى أن دول منطقة "إيكواس" سجلت أكثر من 300 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس (كوفيد-19) وأكثر من ثلاثة آلاف حالة وفاة.

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