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مصراوي Masrawy



كتب - أحمد جمعة:

وصف الرئيس عبدالفتاح السيسي، علاقة مصر مع الدول العربية بـ"التاريخية والممتدة".

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي بقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة عقب انتهاء فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثون بمناسبة يوم الشهيد، اليوم الثلاثاء.

وشدد الرئيس على الحرص على استقرار وتطور العلاقات مع الدول العربية، والحصول على قوة دفع في كل مناسبة.

وقال: "سياستنا تقوم على انفتاح واعتدال مع كل الأشقاء سواء متفقين أو حتى إن اختلقنا".

وحرص الرئيس السيسي على توجيه الشكر والتقدير للأشقاء في دول الخليج على وقوفهم بجوار مصر في "ظرف من أصعب الظروف التي مرت بها في العصر الحديث".

وقال: "أمن الخليج وأمننا هو أمن قومي لينا إحنا الاتنين ولا يتجزأ عن أمننا القومي.. هذا منهج واستراتيجية وثوابت السياسة المصرية تجاه الدول العربية".