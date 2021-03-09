راكب مصري يعود مصابًا بكورونا من الأردن.. ومطار القاهرة يعزله

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد عبيد:

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، راكبا مصريا فور وصوله من الأردن، لإصابته بفيروس كورونا.

كما عزلت راكبًا سودانياً فور وصوله من الخرطوم بدون حمله شهادات التطعيم ضد الحمي الصفراء، ورفضت دخول 3 ركاب من الخرطوم وقررت عودتهم مرة ثانية بسبب عدم حملهم شهادات التطعيم.

وقالت مصادر بالحجر الصحي، إنه أثناء إنهاء اجراءات وصول ركاب الطائرة القادمة من العاصمة الأردنية عمان، تبين وصول راكب مصري يحمل شهادة PCR إيجابية الإصابة بفيروس كورونا، وبفحصه ظاهريا تبين أنه مجهد، وقرر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار نقله إلى أحد مستشفيات العزل.