أخبار عاجلة

8 الصبح - ليه في تخوف عند الناس أنهم ياخدوا لقاح كورونا ؟ مع د. أمجد الحداد -
"التعاون الإسلامي" تقدم مساعدات مالية لصالح 8 مشاريع في دول أعضاء -
"صحة الرياض" تضبط موقعاً مخالفاً يستخدم كعيادة.. "حدّاد" يمارس طب الأسنان -
"المواصفات السعودية": تطبيق التوقيت الوطني المرجعي في نظام تداول يعزّز الدقة والشفافية -
"الغاز والتصنيع الأهلية" تعلن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة -
عوالق ترابية على جازان تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً -
حصاد 7 أيام بعسير.. إغلاق 74 منشأة وضبط 307 مخالفات احترازية -
"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020 -
البنك السعودي البريطاني يُعلن اكتمال اندماج بنكَي ساب والأول -
آخر تحديث.. 119.5 مليون إصابة بكورونا حول العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

راكب مصري يعود مصابًا بكورونا من الأردن.. ومطار القاهرة يعزله

Print
راكب مصري يعود مصابًا بكورونا من الأردن.. ومطار القاهرة يعزله راكب مصري يعود مصابًا بكورونا من الأردن.. ومطار القاهرة يعزله

مصراوي Masrawy

08:25 م الثلاثاء 09 مارس 2021

كتب - محمد عبيد:

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، راكبا مصريا فور وصوله من الأردن، لإصابته بفيروس كورونا.

كما عزلت راكبًا سودانياً فور وصوله من الخرطوم بدون حمله شهادات التطعيم ضد الحمي الصفراء، ورفضت دخول 3 ركاب من الخرطوم وقررت عودتهم مرة ثانية بسبب عدم حملهم شهادات التطعيم.

وقالت مصادر بالحجر الصحي، إنه أثناء إنهاء اجراءات وصول ركاب الطائرة القادمة من العاصمة الأردنية عمان، تبين وصول راكب مصري يحمل شهادة PCR إيجابية الإصابة بفيروس كورونا، وبفحصه ظاهريا تبين أنه مجهد، وقرر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار نقله إلى أحد مستشفيات العزل.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020

"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020

"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020

"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020

غدا.. بدء تسليم 1464 شقة للحاجزين بمشروع "سكن مصر" بمدينة أكتوبر الجديدة

غدا.. بدء تسليم 1464 شقة للحاجزين بمشروع "سكن مصر" بمدينة أكتوبر الجديدة

(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

شبكة عيون الإخبارية