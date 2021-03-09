أخبار عاجلة

8 الصبح - ليه في تخوف عند الناس أنهم ياخدوا لقاح كورونا ؟ مع د. أمجد الحداد -
"التعاون الإسلامي" تقدم مساعدات مالية لصالح 8 مشاريع في دول أعضاء -
"صحة الرياض" تضبط موقعاً مخالفاً يستخدم كعيادة.. "حدّاد" يمارس طب الأسنان -
"المواصفات السعودية": تطبيق التوقيت الوطني المرجعي في نظام تداول يعزّز الدقة والشفافية -
"الغاز والتصنيع الأهلية" تعلن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة -
عوالق ترابية على جازان تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً -
حصاد 7 أيام بعسير.. إغلاق 74 منشأة وضبط 307 مخالفات احترازية -
"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020 -
البنك السعودي البريطاني يُعلن اكتمال اندماج بنكَي ساب والأول -
آخر تحديث.. 119.5 مليون إصابة بكورونا حول العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

ارتفاع جديد وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

Print
ارتفاع جديد وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات) ارتفاع جديد وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

مصراوي Masrawy

08:09 م الثلاثاء 09 مارس 2021


القاهرة - أ ش أ:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس حار نهارا وبارد ليلا على معظم أنحاء الجمهورية، حيث ترتفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 3: 4 ) درجة مئوية.

وتنشط الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتكون هناك أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية:شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية : جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن

العظمى الصغرى
القاهرة 33 15
الإسكندرية 30 17
وادى النطرون 32 16
طنطا 32 15
شبين الكوم 33 15
دمنهور 32 15
بلطيم 32 16
مطروح 27 16
السلوم 25 15
سيوة 33 14
بورسعيد 31 14
دمياط 31 14
الزقازيق 33 15
المنصورة 32 15
الاسماعيلية 34 15
السويس 32 14
العريش 32 14
رفح 31 14
رأس سدر 30 16
نخل 34 13
نويبع 32 20
طابا 31 16
كاترين 25 11
الطور 31 16
شرم الشيخ 33 17
الغردقة 33 17
مرسى علم 29 16
الفيوم 34 14
بنى سويف 34 14
المنيا 34 14
أسيوط 34 15
سوهاج 34 15
قنا 35 15
الأقصر 35 15
أسوان 35 16
ادفو 35 16
أبوسمبل 34 16
الوادى الجديد 33 15
شلاتين 30 18
أبو رماد 29 16
حلايب 27 18
رأس حدربة 28 17

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020

"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020

"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020

"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020

غدا.. بدء تسليم 1464 شقة للحاجزين بمشروع "سكن مصر" بمدينة أكتوبر الجديدة

غدا.. بدء تسليم 1464 شقة للحاجزين بمشروع "سكن مصر" بمدينة أكتوبر الجديدة

(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

شبكة عيون الإخبارية