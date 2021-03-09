ارتفاع جديد وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

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مصراوي Masrawy



القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس حار نهارا وبارد ليلا على معظم أنحاء الجمهورية، حيث ترتفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 3: 4 ) درجة مئوية.

وتنشط الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتكون هناك أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية:شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية : جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 33 15

الإسكندرية 30 17

وادى النطرون 32 16

طنطا 32 15

شبين الكوم 33 15

دمنهور 32 15

بلطيم 32 16

مطروح 27 16

السلوم 25 15

سيوة 33 14

بورسعيد 31 14

دمياط 31 14

الزقازيق 33 15

المنصورة 32 15

الاسماعيلية 34 15

السويس 32 14

العريش 32 14

رفح 31 14

رأس سدر 30 16

نخل 34 13

نويبع 32 20

طابا 31 16

كاترين 25 11

الطور 31 16

شرم الشيخ 33 17

الغردقة 33 17

مرسى علم 29 16

الفيوم 34 14

بنى سويف 34 14

المنيا 34 14

أسيوط 34 15

سوهاج 34 15

قنا 35 15

الأقصر 35 15

أسوان 35 16

ادفو 35 16

أبوسمبل 34 16

الوادى الجديد 33 15

شلاتين 30 18

أبو رماد 29 16

حلايب 27 18

رأس حدربة 28 17