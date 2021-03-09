أخبار عاجلة

8 الصبح - ليه في تخوف عند الناس أنهم ياخدوا لقاح كورونا ؟ مع د. أمجد الحداد -
"التعاون الإسلامي" تقدم مساعدات مالية لصالح 8 مشاريع في دول أعضاء -
"صحة الرياض" تضبط موقعاً مخالفاً يستخدم كعيادة.. "حدّاد" يمارس طب الأسنان -
"المواصفات السعودية": تطبيق التوقيت الوطني المرجعي في نظام تداول يعزّز الدقة والشفافية -
"الغاز والتصنيع الأهلية" تعلن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة -
عوالق ترابية على جازان تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً -
حصاد 7 أيام بعسير.. إغلاق 74 منشأة وضبط 307 مخالفات احترازية -
"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020 -
البنك السعودي البريطاني يُعلن اكتمال اندماج بنكَي ساب والأول -
آخر تحديث.. 119.5 مليون إصابة بكورونا حول العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

منذ 2011.. مقتل أكثر من 16 ألف امرأة بسوريا أغلبها بيد النظام

Print
منذ 2011.. مقتل أكثر من 16 ألف امرأة بسوريا أغلبها بيد النظام منذ 2011.. مقتل أكثر من 16 ألف امرأة بسوريا أغلبها بيد النظام

جي بي سي نيوز:- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن ما لا يقل عن 16 ألفا و104 نساء قتلن في سوريا منذ مارس/آذار 2011، معظمها على يد النظام.

جاء ذلك في تقرير للشبكة، الإثنين، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، اطلع عليه مراسل الأناضول.

وأوضح التقرير أن النظام السوري مسؤول عن مقتل 11 ألفا و923 امرأة، بينما قتلت القوات الروسية 969، وقتل تنظيم "داعش" الإرهابي 587، فيما قتلت 161 امرأة على يد منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية، و658 على يد قوات التحالف الدولي، والبقية على يد جهات أخرى.

وأشار التقرير أن ما لا يقل عن 9264 سيدة لا يزلنَ قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/آذار 2011، 8029 منهن لدى قوات النظام السوري.

ووفق التقرير فإن ما لا يقل عن 92 سيدة قتلن بسبب التَّعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في المدة ذاتها، 74 منهن على يد قوات النظام السوري.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 11 ألفا و523 حادثة عنف جنسي، ارتكب النظام السوري 8013 منها، بينها 879 حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وارتكب تنظيم داعش 3487، فيما ارتكبت "ي ب ك" 12 حادثة عنف جنسي، بالإضافة إلى 11 حادثة على يد الأطراف الأخرى.​​​​​​​

الاناضول

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
السفير السوري ينفي نقل الأسد إلى موسكو للعلاج

السفير السوري ينفي نقل الأسد إلى موسكو للعلاج

وزير لبناني يتلقى ضمانات خلال زيارته دمشق بعودة آمنة للنازحين السوريين

وزير لبناني يتلقى ضمانات خلال زيارته دمشق بعودة آمنة للنازحين السوريين

ماس: التقدم في التسوية السورية غير كاف

ماس: التقدم في التسوية السورية غير كاف

فتاة فقدت والدتها بحادثة السلط توجه لها رسالة : جبتلك هدية عيد الام وبكره رح تندفني

فتاة فقدت والدتها بحادثة السلط توجه لها رسالة : جبتلك هدية عيد الام وبكره رح تندفني

شبكة عيون الإخبارية