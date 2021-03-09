كلبا بايدن خارج البيت الأبيض بسبب "حادث عض"

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واشنطن - (بي بي سي)

حرم كلبا الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته من البيت الأبيض بسبب "حادث عض" تعرض له أحد أفراد الأمن، بحسب تقارير.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الكلبين أعيدا إلى منزل عائلة بايدن في ويلمينغتون، ولاية ديلاوير.

وكانت عائلة بايدن قد استقبلت "ميجور" الذي كان يبلغ الثالثة من العمر عام 2018، ليصبح أول كلب ينتقل من ملجأ للكلاب إلى البيت الأبيض.

أما الكلب الآخر للزوجين بايدن، واسمه "تشامب"، فيبلغ من العمر 13 عاما.

وجاء حادث العض ليتوج سلسلة من السلوكيات العدوانية من جانب الكلب "ميجور" تجاه موظفي البيت الأبيض.

وقالت مصادر لم يكشف النقاب عن هويتها لشبكة سي أن أن التلفزيونية إن "ميجور" كان ينبح على موظفي وحراس البيت الأبيض ويهاجمهم.

وقد انتقل الكلبان إلى البيت الأبيض بعد أربعة أيام من وصول الرئيس وزوجته.

وقالت جيل، زوجة الرئيس، لبرنامج "كيلي كلاركسون" الشهر الماضي إنها تعمل على حل إشكالية استقرار الكلبين.

وأضافت "عليهما التنقل باستخدام المصعد وهما ليسا معتادين على ذلك، وعليهما الخروج للعب على العشب خارج البيت الأبيض بينما الناس ينظرون إليهما، وهما ليسا معتادين على ذلك أيضا. لذلك انشغلت بتهدئة الجميع".

وظهر الكلبان إلى جانب السيدة الأولى بينما كانت تحض الناس على ارتداء قناع الوجه، وخلال توجيه رسالة أعياد الميلاد.

واستضاف البيت الأبيض حيوانات أليفة منذ فترة طويلة، وكان دونالد ترامب الرئيس الأول منذ 100 عام الذي لم يكن يملك كلبا، وكان قد قال إنه لا يملك الوقت للعناية بكلب.

و"ميجور" هو الكلب الأول الذي يحضر من ملجأ للكلاب للإقامة في البيت الأبيض ، لكن الرئيس لندون جونسون أيضا كان يملك كلب إنقاذ عثرت عليه ابنته في محطة وقود في تكساس يوم عيد الشكر عام 1966، وفقا لموقع متحف الحيوانات الأليفة، الذي يجمع معلومات حول حيوانات البيت الأبيض الأليفة.