وزير التنمية المحلية: المرأة حققت العديد من الإنجازات وتبوأت أعلى المناصب

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد نصار:

أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن المرأة حققت العديد من الإنجازات وتصدت بكل كفاءة واقتدار للصعاب والتحديات في سبيل رفعة الوطن.

جاء ذلك خلال تهنئة وجهها وزير التنمية المحلية اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة لجميع السيدات العاملات بالإدارة المحلية وكافة المحافظات والتي تتصدى بكل كفاءة في هذا المضمار الهام المرتبط بالحياة اليومية للمواطن المصري لرفعته ومساندته وتعزيز قدرته على مواجهة أعباء الحياة.

وأكد شعراوي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة أن الوزارة حرصت على إعطاء الفرصة الكاملة للمرأة لإثبات وجودها وقد حققت بالفعل العديد من المكاسب والإنجازات على مستوى المحليات وتبوأت أعلى المناصب في سلم الترقي الوظيفي لتصبح محافظا ونائبة محافظ وسكرتير عام مساعد ورئيسة حي ومديرة قطاع وإدارة.

وأضاف "لدينا عدد كبير من القيادات النسائية بالمحليات على رأسهن سيدة تتولى منصب محافظ، و11 نائبة محافظ بالإضافة إلى 3 سيدات سكرتير عموم مساعدين و18 سيدة تتولى رئيس مركز ومدينة وحي على مستوى جميع المحافظات".

وأوضح شعراوي أن المرأة تعمل جنبا إلى جنب لتعزيز قدرات المحافظات المختلفة على مواجهة ما يعترض حياة المواطن المصري من مشكلات.. مشيرا إلى أن حجم العاملات القياديات في الوزارة والمحافظات وصل لنحو 45% من جملة العاملين مما يعد تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

ونوه إلى الدور الهام الذي تطلع به حاليا وحدات تكافؤ الفرص والتي تم تأسيسها في محافظات مصر المختلفة لتعزيز قدرة المرأة والاستفادة من معارفها وخبراتها وإدراكها لأبعاد المشكلة التي تواجه المحليات من زاوية أكثر اقترابا ومن نواحي توفر للمرأة الفهم العميق لها.

وأكد وزير التنمية المحلية أن استراتيجية الدولة متماشية مع أهداف التنمية المستدامة وكلاهما يؤكد مكانة المرأة.. لافتا إلى أنه خلال الفترة القادمة سيتم عقد اجتماع مع القيادات النسائية في العمل المحلي للتأكيد لهم خلال يوم المرأة المصرية 16 مارس ويوم عيد الأم أن وزارة التنمية المحلية تعطي أهداف تمكين المرأة الأولوية المطلوبة.

وأضاف أنه تم تأسيس مجموعة السيدات القياديات المحليات المصرية الأفريقية وانضمت إلى تنظيم المجلس الأفريقي للمرأة العاملة في مجال المحليات المعروفة باسم "ريفيلا".