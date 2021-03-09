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بالأصفر.. هبة مجدي تتألق في إطلالة جديدة

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بالأصفر.. هبة مجدي تتألق في إطلالة جديدة بالأصفر.. هبة مجدي تتألق في إطلالة جديدة

مصراوي Masrawy

07:39 م الثلاثاء 09 مارس 2021

كتبت-شيماء مرسي

نشرت الفنانة هبة مجدي صورة جديدة لها لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وتحرص الفنانة هبة مجدي على مشاركة جمهورها دائما أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بـ"إنستجرام" أو " فيس بوك".

وتألقت الفنانة هبة مجدي بفستان باللون الأصفر الشمسي، مزود بأزرار من الأمام، ونسقت أسفله توب باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هبة مجدي مكياجا ناعما، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة مجدي هو كليب غنائي اسمه "أهلا بيك" يجمعها مع زوجها الفنان محمد محسن، حيث تقوم هبة ببطولة الكليب نفسه وتلعب دور "الموديل".

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