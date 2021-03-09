قومي المرأة يهنئ هبة الصيرفي لاختيارها على قائمة أكثر القيادات نفوذاً في أسواق المال

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مصراوي Masrawy

كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى هبة الصيرفي نائبة رئيس البورصة المصرية ورئيس قطاع الافصاح، لاختيارها من قبل الأتحاد العالمي للبورصات، على قائمة أكثر القيادات نفوذاً في أسواق المال ممثلة بالبورصة المصرية>

وأعربت مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بنجاح المرأة المشهود في القطاع المالي، مؤكدة أن هبة الصيرفي تمثل نموذج ومصدر إلهام للعديد من النساء.

وأشارت إلى أنها استطاعت بتميزها وكفاءتها في العمل أن تكون اليوم ضمن قائمة القيادات النسائية الأكثر نفوذا في أسواق المال عالميا.