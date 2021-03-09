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ياسمين صبري تتألق في أحدث صورة لها بفستان أنيق

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ياسمين صبري تتألق في أحدث صورة لها بفستان أنيق ياسمين صبري تتألق في أحدث صورة لها بفستان أنيق

مصراوي Masrawy

07:22 م الثلاثاء 09 مارس 2021

كتبت-شيماء مرسي

شاركت الفنانة ياسمين صبري مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وتحرص الفنانة ياسمين صبري على مشاركة جمهورها دائما أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بـ"إنستجرام" أو " فيس بوك".

وارتدت الفنانة ياسمين صبري فستانا باللونين الأسود والكاشمير، مزود بأكمام طويلة ومفتوحة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين مكياجا قويا إذ ركزت على رسمة عيونها، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على الجانبين، وارتدت إكسسوارات مكونة من كوليه وحلق.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل "فرصة تانية"، إخراج ‏مرقس عادل، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد.

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