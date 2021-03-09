أخبار عاجلة

السفير السوري ينفي نقل الأسد إلى موسكو للعلاج -
8 الصبح - لقاحات التطعيم ضد كورونا .. وكيف نضمن تحقيق أقصى فاعليه لها ؟ -
8 الصبح - "هي و هو" الواجبات المنزلية وكيف يتم توزيعها بين الزوجين بطرق لا تتسبب في المشاكل الأسرية؟ -
"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020 -
البنك السعودي البريطاني يُعلن اكتمال اندماج بنكَي ساب والأول -
آخر تحديث.. 119.5 مليون إصابة بكورونا حول العالم -
برعاية فيصل بن سلمان.. إنشاء معمل البنك العربي الأكاديمي -
الداخلية: ضبط 11 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة و600 محل مخالف في يوم واحد -
اليوم.. البابا تواضروس يلقي عظة الأحد عن الصوم -
وزيرا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحون المحطة الوسيطة للمخلفات بالبراجيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

ببلوزة تايجر.. أحدث ظهور لـ مي عمر على "إنستجرام"

Print
ببلوزة تايجر.. أحدث ظهور لـ مي عمر على "إنستجرام" ببلوزة تايجر.. أحدث ظهور لـ مي عمر على "إنستجرام"

مصراوي Masrawy

07:18 م الثلاثاء 09 مارس 2021

كتبت-شيماء مرسي

نشرت الفنانة مي عمر صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

واعتادت الفنانة مي على مشاركة جمهورها دائما أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بـ"إنستجرام" أو " فيسبوك".

وطلت الفنانة مي ببلوزة تايجر بقصة الكب، بدون أكمام، مع بنطلون باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأحمر، وارتدت إكسسوارات مكونة من سلسلة وخاتم ومجموعة أساور.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مي مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على الجانبين.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة مي عمر، مسلسل "لؤلؤ"، ويشارك في بطولته بجانب مى عمر كلاً من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبدالناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020

"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020

"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020

"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020

غدا.. بدء تسليم 1464 شقة للحاجزين بمشروع "سكن مصر" بمدينة أكتوبر الجديدة

غدا.. بدء تسليم 1464 شقة للحاجزين بمشروع "سكن مصر" بمدينة أكتوبر الجديدة

(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

شبكة عيون الإخبارية