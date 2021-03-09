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الجيش اليمني: مقتل أكثر من 60 حوثيًا في معارك بمأرب

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الجيش اليمني: مقتل أكثر من 60 حوثيًا في معارك بمأرب الجيش اليمني: مقتل أكثر من 60 حوثيًا في معارك بمأرب

مصراوي Masrawy

06:17 م الثلاثاء 09 مارس 2021

اليمن - (أ ش أ)

قتل أكثر من 60 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية، وجرح آخرون، اليوم الثلاثاء، بنيران قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة المشجح غرب مأرب.

وقال مصدر عسكري في بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أوردته وكالة الأنباء اليمنية، إن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية كسروا هجوماً انتحارياً شنته مليشيا الحوثي على مواقع عسكرية في جبهة المشجح، أسفرت عن مصرع أكثر من 46 عنصرًا من المليشيا وإصابة آخرين بجروح.

واستهدفت مدفعية الجيش اليمني مواقع وتجمعات حوثية وسقط أكثر من 15 حوثيًا بين قتيل وجريح، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية طقمين وعربة مدرعة استهدفت مواقع متفرقة للمليشيا.

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