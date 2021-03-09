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إطلالات اليوم: نور بالأبيض والأحمر.. وهيفاء وهبي بفستان قصير

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إطلالات اليوم: نور بالأبيض والأحمر.. وهيفاء وهبي بفستان قصير إطلالات اليوم: نور بالأبيض والأحمر.. وهيفاء وهبي بفستان قصير

مصراوي Masrawy

06:30 م الثلاثاء 09 مارس 2021

كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "مصراوي"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- نور:

طلت الفنانة نور بتوب باللون الأبيض مع بليزر باللون الأحمر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- هيفاء وهبي:

ارتدت الفنانة هيفاء وهبي بفستان قصير باللون الأورانج، مزود بأكمام واسعة، وكشكشات عند منطقة الخصر، مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت أسفله تيشرت وحذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

- نجلاء بدر:

ظهرت الفنانة نجلاء بدر بفستان باللون الأزرق، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

- منة فضالي:

تألقت الفنانة منة فضالي بفستان قصير باللون الأسود، كت وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا هادئا، ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

- ميرهان حسين:

كما ارتدت الفنانة ميرهان حسين فستان باللوني الأبيض والأسود، مزود بأكمام طويلة، تميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة وحزام باللون الأسود عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

- نسرين طافش:

أما الفنانة نسرين طافش ظهرت بفستان قصير باللون الأحمر، مزود بأكمام، وارتدت إكسسوارت مكونة من حلق وخاتم وسلسلة، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- صبا مبارك:

كما طلت الفنانة صبا مبارك ببلوفر باللون الفيروزي، مزود بأكمام، مع بنطلون جينيز غامق، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

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