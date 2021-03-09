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أهمها إذن الضبط.. 5 إجراءات من النيابة العامة في واقعة التعدي جنسيا على "طفلة المعادي"

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أهمها إذن الضبط.. 5 إجراءات من النيابة العامة في واقعة التعدي جنسيا على "طفلة المعادي" أهمها إذن الضبط.. 5 إجراءات من النيابة العامة في واقعة التعدي جنسيا على "طفلة المعادي"

مصراوي Masrawy

06:18 م الثلاثاء 09 مارس 2021

كتب - طارق سمير:

تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة التعدي على طفلة بحي المعادي.

ذكرت النيابة العامة في بيان اليوم الثلاثاء، أن "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع لتعدي شخص على طفلة في مدخل أحد العقارات بحي المعادي بالقاهرة، صورته إحدى آلات المراقبة المثبتة به.

وأمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، التحقيق العاجل في الواقعة.

وتواصلت "النيابة العامة" مع صاحبة المنشور المتداول واستدعتها لسؤالها، فشهدت برؤيتها عبر شاشات المراقبة المثبتة بالمعمل الطبي محل عملها بالعقار محل الواقعة تعديَ المتهم على الطفلة باستطالته إلى مواضع عفة من جسدها.

خرجت الشاهدة لمنع الرجل من مواصلة تعديه عليها، فلما رآها ترك الطفلة التي هربت منه، وواجهته بما فعل وبرصد آلات المراقبة الواقعة، فبادر بالانصراف، وقد أدلت مرافقة للشاهدة بذات مضمون أقوالها.

وكلفت "النيابة العامة" "خط نجدة الطفل" باتخاذ اللازم قانونًا حيال الواقعة، وطلبت تحريات الشرطة حولها، وتحديد شخصي المتهم والمجني عليها، فتمكنت من تحديدهما.

وأذنت "النيابة العامة" بضبط المتهم لاستجوابه، فتم ضبطه وجارٍ استكمال التحقيقات.

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