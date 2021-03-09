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هذا ما يحدث عند نقع القدمين في الخل يوميا

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هذا ما يحدث عند نقع القدمين في الخل يوميا هذا ما يحدث عند نقع القدمين في الخل يوميا

مصراوي Masrawy

06:00 م الثلاثاء 09 مارس 2021

كتبت-شيماء مرسي

للخل مجموعة متنوعة من الاستخدامات، مثل الطبخ أو التنظيف، وذلك لأنه يحتوي على حمض الأسيتيك الذي له خصائص مضادة للميكروبات.

كما أنه يمكن أن يحمي من البكتيريا والفطريات والميكروبات الضارة الأخرى، لذا فإن وضع القدمين في الخل يوميا يمكن أن يكون له فوائد محتملة للقدم، كما ذكر موقعا "globalvillagespace" و"medicalnewstoday".

كيفية نقع القدم في الخل؟

يمكنك نقع القدم في الخل باستخدام الوصفة التالية:

- ملء حوض الاستحمام أو وعاء كبير بكوب من الخل.

- ثم قم إضافة 2 كوب من الدافئ.

- ثم نقع القدمين لمدة 10 إلى 20 دقيقة.

- كرر هذه العملية يوميًا أو حتى تختفي مشاكل القدم.

فوائد نقع القدمين في الخل يوميا؟

1- رائحة القدم:

يمكن أن تنجم رائحة القدم الكريهة عن التعرق، والذي يمكن أن يتراكم حول القدمين، وفي بعض الأحيان، تتفاقم رائحة القدم بسبب نمو البكتيريا والفطريات على القدمين والأحذية.

ولأن الخل مضاد للميكروبات، فإن نقع القدمين في الخل لمدة 10 إلى 20 دقيقة قد يساعد في قتل البكتيريا أو الفطريات التي تساهم في رائحة القدم.

2- مشكلة القدم الرياضي:

القدم الرياضي هو مرض جلدي معدي ينتج عن التعرض لفطريات معينة، ويؤثر على القدمين لأن الأحذية تخلق بيئة دافئة ومظلمة ورطبة لتنمو الفطريات، وغالبًا ما يتطور بين أصابع القدم ويسبب جفاف الجلد وحساسيته وعرضه للتلف، ويمكن أن يؤدي كونك حافي القدمين في الأماكن العامة، مثل الصالات الرياضية أو حمامات السباحة، إلى الإصابة بالقدم الرياضي.

ونظرًا لأن الخل له خصائص مضادة للفطريات، فإن نقع القدمين يوميًا فيه يمكن أن يساعد في محاربة الالتهابات الفطرية، مثل القدم الرياضي.

3- البثور:

الثآليل عبارة عن نمو جلدي ناتج عن عدوى فيروسية، والفيروس الذي يسبب الثآليل هو فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، ومن الممكن أن تنتقل الثآليل من شخص إلى آخر من خلال ملامسة الجلد عن قرب.

ويمكن أن تظهر الثآليل على القدمين، وعادة لا تكون مؤلمة ولا علاقة لها بالسرطان، لكنها قد تكون قبيحة المظهر، ونظرًا لأن الخل له خصائص مضادة للميكروبات، فإنه يمكن أن يحمي من الفيروسات، ومن الممكن أن يساعد نقع الخل في علاج أو منع نمو الثآليل على القدمين.

المخاطر:

يعتبر الخل آمنًا في الغالب عند استخدامه بكميات معتدلة، ومع ذلك، يجب على الأشخاص استخدام الخل بحذر، وذلك لأنه من الممكن أن يتسبب في تهيج الجلد الملتهب بالفعل، بالإضافة إلى أن الخل أيضًا غير مناسب لعلاج جروح القدم.

ويجب على مرضى السكري تجنب استخدام الخل لمشاكل القدم، ومن الأفضل التواصل والذهاب للطبيب المتخصص لحل أي مشكلة صحية تتعلق بالقدم.

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