أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاحات التطعيم ضد كورونا .. وكيف نضمن تحقيق أقصى فاعليه لها ؟ -
8 الصبح - "هي و هو" الواجبات المنزلية وكيف يتم توزيعها بين الزوجين بطرق لا تتسبب في المشاكل الأسرية؟ -
"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020 -
البنك السعودي البريطاني يُعلن اكتمال اندماج بنكَي ساب والأول -
آخر تحديث.. 119.5 مليون إصابة بكورونا حول العالم -
برعاية فيصل بن سلمان.. إنشاء معمل البنك العربي الأكاديمي -
الداخلية: ضبط 11 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة و600 محل مخالف في يوم واحد -
اليوم.. البابا تواضروس يلقي عظة الأحد عن الصوم -
وزيرا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحون المحطة الوسيطة للمخلفات بالبراجيل -
غدا.. بدء تسليم 1464 شقة للحاجزين بمشروع "سكن مصر" بمدينة أكتوبر الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

مأمورية أمنية تُرحِّل المتهم بهتك عرض "طفلة المعادي" للنيابة

Print
مأمورية أمنية تُرحِّل المتهم بهتك عرض "طفلة المعادي" للنيابة مأمورية أمنية تُرحِّل المتهم بهتك عرض "طفلة المعادي" للنيابة

مصراوي Masrawy

05:45 م الثلاثاء 09 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

قامت مأمورية أمنية من قوات العمليات الخاصة بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، بترحيل المتهم بهتك عرض "طفلة المعادي" إلى النيابة العامة للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت نشر مقطع على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر فيه أحد الأشخاص يتحرش بطفلة بمنطقة المعادي بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات والاستعانة بالتقنيات الحديثة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط الشخص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020

"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020

غدا.. بدء تسليم 1464 شقة للحاجزين بمشروع "سكن مصر" بمدينة أكتوبر الجديدة

غدا.. بدء تسليم 1464 شقة للحاجزين بمشروع "سكن مصر" بمدينة أكتوبر الجديدة

(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

من مصر | هل بداية الإيمان تكون من العقل أم القلب؟ د. علي جمعة يجيب

من مصر | هل بداية الإيمان تكون من العقل أم القلب؟ د. علي جمعة يجيب

شبكة عيون الإخبارية