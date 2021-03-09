مأمورية أمنية تُرحِّل المتهم بهتك عرض "طفلة المعادي" للنيابة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

قامت مأمورية أمنية من قوات العمليات الخاصة بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، بترحيل المتهم بهتك عرض "طفلة المعادي" إلى النيابة العامة للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت نشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر فيه أحد الأشخاص يتحرش بطفلة بمنطقة المعادي بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات والاستعانة بالتقنيات الحديثة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط الشخص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.