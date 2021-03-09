الاستعانة بالتقنيات الحديثة.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهم بهتك عرض "طفلة المعادي"

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المتهم بهتك عرض طفلة في المعادي.

وقالت الوزارة في بيان إن ضبط المتهم في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص يتحرش بطفلة بمنطقة المعادي بالقاهرة.

وكشفت الوزارة أنه عقب تقنين الإجراءات والاستعانة بالتقنيات الحديثة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط الشخص المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرض المتهم على النيابة العامة.