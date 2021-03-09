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رئيس الليبية: انعقاد مجلس النواب في سرت أول نصر للشعب الليبي

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رئيس الحكومة الليبية: انعقاد مجلس النواب في سرت أول نصر للشعب الليبي رئيس الليبية: انعقاد مجلس النواب في سرت أول نصر للشعب الليبي

مصراوي Masrawy

04:33 م الثلاثاء 09 مارس 2021

سرت- أ ش أ:

قال رئيس الليبية الموحدة عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، "إن أول نصر لهذا الشعب هو الانعقاد والالتئام اليوم في جلسة لمجلس النواب برلمان واحد، وهذا نصر من الله".

وأضاف الدبيبة - في كلمة له أمام مجلس النواب - أن ليبيا تحتاج إلى أي معول، وأن المعوق الأول هي الحرب التي دمرت ليبيا.

وأوضح الدبيبة أن الليبيين لا زالوا مهجرين، وموجودين بين وتونس وأوروبا، مشيرا إلى أن العالم يقيس الاقتصاد بعدد الرافعات التي تعمل في البلد، ففي عامي 2009 و2010 كانت هناك 18 ألف رافعة بليبيا تقريبا، أما اليوم ليست هناك رافعة واحدة تعمل في ليبيا.

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