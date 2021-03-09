النيابة تستمع لأهلية "طفلة المعادي".. والشاهدة: "اتفاجئ بينا وهرب"

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود سعيد:

بدأت نيابة حوادث جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، الاستماع لأقوال والد ووالدة الطفلة التي التي تم الاعتداء عليها جنسيا داخل عقار بالمعادي.

وتبين أن الطفلة المجني عليها، كانت تبيع المناديل قرب ميدان الحرية بالمعادي، حيث استدرجها المتهم "م. ج" إلى مدخل أحد العقارات وهتك عرضها لكن تدخل موظفة بمعمل تحاليل أنقذها.

كما استمعت النيابة لأقوال موظفة بمعمل تحاليل، الذي التقطت كاميرا مراقبة لحظة قيام المتهم بالتعدي جنسيا على المجني عليها.

وقالت الشاهدة، إنها كانت تؤدي عملها داخل المعمل حيث شاهدت من خلال الكاميرات دخول المتهم والطفلة، حيث جذبها إلى مدخل العقار "أسفل السلم" وشرع في التعدي عليها، لكنه خرجت وتشاجرت معه وزميلتها "اتفاجئ بينا وهرب".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر فيه المتهم أثناء استدراجه الطفلة المجني عليه داخل مدخل عقار وتحرشه بها والإمساك بمناطق حساسة من جسدها.

ويظهر أيضا في الفيديو صاحبة كاميرا مراقبة بالعقار تشاجرها مع المتهم وإنقاذها للطفلة من بين يديه، ففر هاربا.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لضبط المتهم في الواقعة.