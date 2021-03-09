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مصراوي Masrawy

كتب -سامح غيث:



واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1182 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 2٫2 طن " لحوم مجمدة" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

وأمكن ضبط 37٫4 طن "نشا، خل طعام، مكسبات طعم، فوسفات صوديوم توابل، ملح طعام" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، 12 ماكينة "تعبئة، طحن، خلط، لحام، طباعة، ميزان "أدوات إنتاج"، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

كما تم ضبط 7٫35 طن "زيت طعام، سكر" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.

وضبطت الحملات 2 طن ملح طعام، يشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة "مالك مزخن للسلع الغذائية" بمحافظة الغربية.

وأثمرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي – بمحافظة القليوبية، لاستيلائه على "7٫350٫736" جنيه من أموال الدعم من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية والتصرف في كميات من الدقيق المدعم استخراج 82% وبيعها في السوق السوداء دون إنتاج فعلي للخبز.

ضبط مالك محل بدال تمويني – بمحافظة الجيزة، بحوزته "2٫2" طن "سكر تمويني" مخصص ربطاً للصرف على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.