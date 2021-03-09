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"النار حاصرتهم".. 3 جثث من أسرة واحدة جراء حريق مخزن أخشاب بحدائق القبة

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"النار حاصرتهم".. 3 جثث من أسرة واحدة جراء حريق مخزن أخشاب بحدائق القبة "النار حاصرتهم".. 3 جثث من أسرة واحدة جراء حريق مخزن أخشاب بحدائق القبة

مصراوي Masrawy

03:38 م الثلاثاء 09 مارس 2021

كتب- محمد الصاوي:

لقيت ربة منزل وطفلتاها مصرعهم، فيما أصيب زوجها وطفلهما، بسبب اختناقهما الناتج عن حريق نشب بمخزن أخشاب بحدائق القبة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من الأهالي بنشوب حريق بمخزن أخشاب أسفل عقار سكني بمنطقة حدائق القبة.

دفعت إدارة الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الواقعة وتم السيطرة على الحريق بعد محاصرة النيران ومنع امتدادها للأماكن المجاورة.

وبالفحص تبين نشوب حريق في كمية من الأخشاب نتج عنه أدخنة كثيفة أدت إلى وفاة أسرة مكونة من سيدة وطفلتين وإصابة والدهم وطفل آخر بالطابق الأخير من العقار المكون من خمسة طوابق.

جرى تحرير المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة للوقوف على ملابسات الحريق.

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