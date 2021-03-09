وزير الداخلية يبعث برقيات تهنئة للسيسي وقيادات الدولة بمناسبة الإسراء والمعراج

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مصراوي Masrawy



كتب- محمد الصاوي:

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

وجاء بها :- بمشاعر يملؤها التوقير لعظيم شخصكم والتقدير لرشيد قيادتكم .. أتشرف وهيئة الشرطة في ذكرى الإسراء والمعراج أن أبعث لسيادتكم بخالص التهاني مقرونة بأصدق الأماني أن يُعيد المولى عز وجل هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية في رفعة وإزدهار .. إن الاحتفال بهذه الذكرى التي ضرب الله فيها للناس مثلاً يفوق إحاطة العقل والفهم .. ويتجاوز حدود المكان وحواجز الزمان .. تؤكد أن إرادة الله دائماً ما تدعم العمل الجاد المخلص .. وصدق النوايا .. حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم .. وسدد على طريق الحق والعدل خطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير .. وكل عام وأنتم بخير.

كما بعث وزير الداخلية - برقية تهنئة المستشار الدكتور حنفي جبالى "رئيس مجلس النواب" .. جاء بها : بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج يُسعدني أن أعرب لسيادتكم والسادة الوكلاء وأعضاء مجلس النواب عن أصدق التهاني مقرونةً بأطيب الأماني بالنجاح .. راجياً المولى جلت قدرته لمسيرة مجلسكم الموقر بدوام التوفيق والسداد لأداء دوره الوطني الفعال في تهيئة المناخ الداعم لبلوغ مسيرة الوطن لطموحات الشعب المصري العظيم .. حفظ الله مصر واحةً للخيرِ والأمان .. وكل عام وأنتم بخير.

كما بعث توفيق برقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق "رئيس مجلس الشيوخ" .. جاء بها : بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يُسعدني وهيئة الشرطة بمناسبة قرب ذكرى الإسراء والمعراج أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات .. تأتي هذه المناسبة المُباركة لتكون دافعاً لمزيد من التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المصرية .. لمواجهة التحديات والانتصار لإرادة هذا الشعب العظيم .. والعمل على تهيئة المناخ المناسب لحصد ثمار التنمية والازدهار وترسيخ ركائز التنمية والاستقرار لمصرنا العزيزة الأبية ومواصلة بناء مستقبل يليق بتاريخها وبتضحيات أبنائها .. وكل عام وأنتم بخير.

وأرسل وزير الداخلية - برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي "رئيس مجلس الوزراء" ... جاء بها :

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لي وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج مع صادق تمنياتنا بدوام التوفيق والسداد .. إننا إذ نُحيي هذه الذكرى العطرة التي اختص فيها المولى عز وجل رسوله الكريم – صلى الله عليه وسلم – بهذه الرحلة المقدسة تسرية عنه ورفعة لمقامه الشريف ، نبتهل إليه جل وعلى أن يُعيد هذه الأيام الطيبة ومصر والأمة العربية والإسلامية فى آمان ورفعة وازدهار .. حفظ الله مصر واحة للخـير والأمان .. وسدد على طريق الحق خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير .. وكل عام وأنتم بخير.



كما بعث وزير الداخلية - برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين والقوات المشاركة بعمليات حفظ السلام .. جاء بها :- بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير لجميع الأخوة من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام .. يُسرني أن أُعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج .. إننا إذ نحيي هذه الذكرى العطرة التي اختص فيها المولى عز وجل رسوله الكريم – صلى الله عليه وسلم – بهذه الرحلة المقدسة تسرية عنه ورفعة لمقامه الشريف ، نستلهم منها كل معاني البذل والعطاء والسمو والإرتقاء ، مبتهلين إليه جل وعلى أن يُعيد علينا هذه الأيام الطيبة ومصر والأمة العربية والإسلامية في أمان ورفعة وازدهار.. حفظ الله مصر واحة للخير والأمان وهيأ لها سبل التقدم والرخاء إنه نعم المولى ونعم النصير .. وكل عام وأنتم جميعاً بخير .