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النقض تؤجل طعون مرشحي "العمرانية" على خسارتهم بالانتخابات البرلمانية إلى ١٣ أبريل

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النقض تؤجل طعون مرشحي "العمرانية" على خسارتهم بالانتخابات البرلمانية إلى ١٣ أبريل النقض تؤجل طعون مرشحي "العمرانية" على خسارتهم بالانتخابات البرلمانية إلى ١٣ أبريل

مصراوي Masrawy

02:52 م الثلاثاء 09 مارس 2021

كتب - طارق سمير:

أجلت محكمة النقض، الطعون المقدمة من مرشحي دائرة العمرانية، على نتائج خسارتهم في جولة انتخابات مجلس الشعب السابقة لجلسة ١٣ أبريل المقبل؛ لضم المفردات.

الطاعون عم، النائب السابق محمد فؤاد، علاء شلتوت، أشرف غبريال، أسامة فايز.

وأكدوا في طعونهم أنه حدث العديد من الأخطاء المادية الجسيمة والمخالفات القانونية والممارسات التي تخل بالعملية الانتخابية ونزاهتها وشفافيتها و التي تخالف أحكام الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية.

كانت الإدارية العليا قبل الطعن شكلا وأحالت موضوع الطعن إلى محكمة النقض، للفصل في صحة عضوية النواب المعلن نجاحهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

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