منها قضية "عهد التميمي".. الجنائية الدولية تفتح التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

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مصراوي Masrawy



كتب - طارق سمير:

رحب عمرو عبدالسلام، المحامي الموكل عن الفلسطينية عهد التميمي بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بانسودا بالشروع بفتح تحقيق رسمي في كافة الجرائم التي ارتكبها أفراد وقادة جيش الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية المحتلة واصفا قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بأنه انصافا لحقوق ودماء الضحايا و انتصارا للإنسانية ولقيم الحق والحرية والعدالة الدولية الذي تأخر كثيرا.



وأوضح محامي عهد التميمي في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن قضية عهد التميمي و أطفال فلسطين المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية والمقدر عددهم بنحو 350 طفل فلسطيني دون السن القانونية أصبح ضمن ملفات القضايا التي سيتم التحقيق فيها بمعرفة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بناء على ماتم اعداده من بلاغ من قبل السلطة الفلسطينية عام 2018.

وأشار إلى أن موكلته قد تعرضت في غضون عام 2018 للتوقيف من قبل قوات الاحتلال على إثر صفعها لأحد جنود الجيش الإسرائيلي بغرب رام الله وعقب توقيفها وإخضاعها للتحقيق وسجنها داخل السجون الإسرائيلية لمدة ٨ أشهر تعرضت للعديد من الانتهاكات التي تم توثيقها.

وقال إنه عقب الإفراج عن الفلسطينية عهد التميمي تم التواصل معه من قبل باسم التميمي ووالدتها السيدة ناريمان التميمي، وطلبوا منه تولي قضية ابنتهما و تدويلها أمام المحكمة الجنائية الدولية وعقب ذلك تواصلت تليفونيا مع عهد والتي قصت له تفاصيل الانتهاكات التي تعرضت لها علي مدار 8 أشهر داخل السجون الإسرائيلية.

وأضاف أنه تم التنسيق مع المحامية الإسرائيلية غابي لسكي التي تولت الدفاع عن عهد التميمي أمام المحاكم الإسرائيلية ووزارة الخارجية بالسلطة الفلسطينية التي قامت بإعداد ملف كامل عن الانتهاكات التي تعرضت لها "عهد" وتم التقدم بها إلى المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بفتح تحقيق بشأن تلك الجرائم.

واختتم محامي عهد التميمي تصريحاته أنه سيبذل قصارى جهده مهما كلفه الأمر حتى يتم ملاحقة المتورطين من قادة وأفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي عما اقترفوه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني واستصدار قرار بتوقيفهم وملاحقتهم دوليا وتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.