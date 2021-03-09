أخبار عاجلة

8 الصبح - محمد علاء الدين : بحب أدخل مع زوجتي المطبخ أساعدها و هاستمرعلى كده حتى بعد إنجاب الأطفال -
8 الصبح - أحمد وهاجر: متجوزين من 10 سنين ولما تبقى في الشغل بحضرالأكل واغسل المواعين وبحب اساعدها -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 14/3/2021 -
"تويتر" تجهّز لإطلاق خدمة الدردشة الصوتية لمنافسة "كلوب هاوس" -
اصطاد سمكة نادرة بعد أن أكلها مع أصدقائه اكتشف أن سعرها 2.6 مليون دولار -
تشمل محافظات عدة.. "الوطني للأرصاد": عوالق ترابية على عسير -
جامعة الإسكندرية تطلق أول منصة افتراضية للتوظيف لعام 2021 -
"السكك الحديدية" تعلن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم -
​قبل حلول الصيف.. اعمل صيانة للتكييف في 4 خطوات لتجنب زيادة الفاتورة -
وسائل إعلام ليبية : قصف جوي مجهول يستهدف مدينة أوباري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

المستشارة إيمان الشريف تباشر الادعاء أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية

Print
المستشارة إيمان الشريف تباشر الادعاء أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية المستشارة إيمان الشريف تباشر الادعاء أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية

مصراوي Masrawy

02:39 م الثلاثاء 09 مارس 2021

كتب- محمود سعيد:

قامت المستشار إيمان الشريف اليوم الثلاثاء، بالحضور وتمثيل النيابة الإدارية ومباشرة الادعاء التأديبي، أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان، أن ذلك استمرارًا للسياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال دعم وتمكين المرأة وترسيخ دورها في العمل القضائي وطبقًا لمعيار الجدارة والكفاءة.

وأصبح إجمالي عدد السيدات اللائي قمن بمباشرة الادعاء التأديبي أمام محاكم مجلس الدولة حتى الآن ثلاثة عشرون عضوًا من عضوات النيابة الإدارية.

والنيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ على أن " تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية"
كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢على أن " يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
غدا.. بدء تسليم 1464 شقة للحاجزين بمشروع "سكن مصر" بمدينة أكتوبر الجديدة

غدا.. بدء تسليم 1464 شقة للحاجزين بمشروع "سكن مصر" بمدينة أكتوبر الجديدة

(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

من مصر | هل بداية الإيمان تكون من العقل أم القلب؟ د. علي جمعة يجيب

من مصر | هل بداية الإيمان تكون من العقل أم القلب؟ د. علي جمعة يجيب

من مصر | د. علي جمعة يوضح دور العقل في إدراك الحقيقة

من مصر | د. علي جمعة يوضح دور العقل في إدراك الحقيقة

شبكة عيون الإخبارية