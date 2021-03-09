حملة اليوم الواحد.. ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها بمختلف الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 6775 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 3136 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و293 مخالفة السير بدون تراخيص، و2 دراجة نارية مخالفة، و54 مخالفة شروط التراخيص، و44 مخالفة موقف عشوائي.

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جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.