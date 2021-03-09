ضبط عاطل اشترك مع آخر لتجميع مدخرات المصريين بالخارج في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

كتب -علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على عاطل اشترك مع آخر لتجميع مدخرات المصريين بالخارج بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالدقهلية.

أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين حاصل على بكالوريوس ، عامل " يتردد على إحدى الدول للعمل بها" ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمين بالدقهلية؛ بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الثاني وإرسالها للأول بحوالات بنكية على إحدى البنوك بالبلاد حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع المتهم الثاني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.