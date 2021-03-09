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ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بأسلوب تتبع رواد البنوك في القليوبية

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ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بأسلوب تتبع رواد البنوك في القليوبية ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بأسلوب تتبع رواد البنوك في القليوبية

مصراوي Masrawy

01:45 م الثلاثاء 09 مارس 2021

كتب -علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقليوبية تخصص نشاطه فى سرقة المواطنين بإسلوب "تتبع رواد البنوك".

أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية قيام 5 أشخاص ، لأربعة منهم معلومات جنائية ، وأحدهم محبوس في إحدى القضايا ؛ بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في تتبع رواد البنوك وخطف الحقائب منهم عقب صرفهم مبالغ مالية مُستخدمين في ذلك (سيارتين ، إحداهما ضُبطت بحوزة المتهم المحبوس).

وعقب تقنين الاجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملاكي قيادة أحدهم ، وبمواجهتهم اعترفوا برصد رواد البنوك عقب صرفهم للمبالغ المالية ، وقيامهم بخطف الحقائب منهم ، وأقروا بارتكابهم 5 وقائع بدوائر أقسام ومراكز شرطة (قها - أول شبرا الخيمة - شبين القناطر - القناطر الخيرية ) بالاشتراك مع المتهم المحبوس وقيامهم بصرف المبالغ المالية المُستولى عليها على متطلباتهم الشخصية وسداد بعض الديون ، وتم بإرشادهم ضبط هاتف محمول مُستولى عليه ، وكذا ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الوقائع (مُستأجرة) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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