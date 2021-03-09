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الأمن العام: ضبط عنصر إجرامي يدير وكرا لتجارة الأسلحة النارية في دمياط

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الأمن العام: ضبط عنصر إجرامي يدير وكرا لتجارة الأسلحة النارية في دمياط الأمن العام: ضبط عنصر إجرامي يدير وكرا لتجارة الأسلحة النارية في دمياط

مصراوي Masrawy

01:44 م الثلاثاء 09 مارس 2021

كتب -علاء عمران:

ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على عنصر إجرامي يدير وكرا للاتجار بالأسلحة النارية في دمياط .

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط قيام عنصر إجرامي، له معلومات جنائية بالاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافه وضبطه بدائرة المركز وبحوزته (2 بندقية خرطوش- 4 فرد خرطوش محلي الصنع- عدد من الطلقات لذات العيار) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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