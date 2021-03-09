هجرة غير شرعية وتزوير.. أمن المنافذ يضبط 8 قضايا في يوم واحد

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، من ضبط 4 قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع ، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة، تم ضبط 5 قضايا، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 23 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح .

ونجحت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية، في ضبط 1383 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 206 أحكام قضائية متنوعة، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 8 قضايا .

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.