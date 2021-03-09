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الداخلية تضبط عنصرين إجراميين لاتهامهما بغسل 25 مليون جنيه في العقارات

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الداخلية تضبط عنصرين إجراميين لاتهامهما بغسل 25 مليون جنيه في العقارات الداخلية تضبط عنصرين إجراميين لاتهامهما بغسل 25 مليون جنيه في العقارات

مصراوي Masrawy

11:52 ص الثلاثاء 09 مارس 2021

كتب -علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما.

وأفاد التحريات بتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بنحو (25 مليون جنيه).. وجرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.

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